Moeder en kind (2) gegrepen door wagen: peuter in kritieke toestand afgevoerd

14 april 2020

20u48 11 Hoeilaart Op het kruispunt van de Albert Biesmanslaan en de Henri Caronstraat in het centrum van Hoeilaart zijn dinsdagavond een moeder en haar kind van twee jaar oud aangereden door een wagen. De twee werden samen naar het ziekenhuis overgebracht. Het kind verkeert in kritieke toestand.

De bestuurster van de wagen kwam vanuit Overijse richting het kruispunt aan kapperszaak Loredo gereden, en sloeg daar vervolgens rechtsaf in de Henri Caronstraat richting het Gemeenteplein. Op datzelfde moment stak een vrouw samen met haar kind in de kinderwagen het zebrapad over, waardoor het vervolgens tot een aanrijding kwam. Daarbij viel het kindje uit de kinderwagen en vervolgens op het hoofd. De MUG kwam onmiddellijk ter plaatse en bracht de twee over naar het ziekenhuis. De moeder raakte lichtgewond. Het kindje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de eerste vaststellingen verblindde de laagstaande zon de bestuurster, waardoor ze de moeder en haar kindje niet zag lopen.