Mobiele camera’s moeten jongeren met slechte bedoelingen weren Robby Dierickx

08 september 2020

09u44 1 Hoeilaart Nog voor de jaarwisseling wil het schepencollege van Hoeilaart mobiele camera’s installeren op plaatsen waar jongeren de laatste maanden voor overlast zorgden. De problemen situeren zich voornamelijk rondom de parking Mariën, de nieuwe sport- en jeugdsite Koldam en in het Jan van Ruusbroecpark. Voor de drie gehuurde camera’s maakt de gemeente 30.000 euro vrij.

Tussen 1 januari en 17 juli heeft de lokale politie een veiligheidsanalyse gemaakt en daaruit blijkt dat verschillende locaties in Hoeilaart een aantrekkingspool zijn voor jongeren uit de eigen gemeente, maar ook van daarbuiten. Een kleine minderheid van hen zorgt echter stelselmatig voor overlast. “Het gaat dan om druggebruik, dealen, illegale wapendracht, ongepaste geluidsoverlast en sluikstorten”, zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Voor die kleine minderheid moeten we die camera’s zetten, al zullen ze uiteraard ook voor de veiligheid van de rest van de inwoners zorgen.”

Bewijslast in rechtbank

De gemeente kiest bewust voor mobiele camera’s. “Die kunnen we snel op plaatsen hangen waar de overlast zich voordoet”, verduidelijkt Vandenput. “Alleen de politie zal de beelden kunnen raadplegen in geval van een onderzoek of online als er zich feiten voordoen. Op die manier zullen we daders kunnen identificeren. De beelden zullen ook gebruikt worden als bewijslast tegen daders van strafbare feiten in de rechtbank.”

De gemeenteraad keurde het administratieve kader ondertussen al goed en de aanbesteding loopt. Vandenput verwacht dat de drie bewakingscamera’s nog voor de jaarwisseling in gebruik genomen zullen worden. De plaatsen waar ze komen, zullen aangeduid worden met bordjes zodat iedereen weet waar er gefilmd wordt. Het schepencollege maakt 30.000 euro vrij om de camera’s tot eind volgend jaar te huren, nadien is een verlenging voorzien.