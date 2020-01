Metamorfose voor speelpleinwerking: hoger loon voor monitoren en ‘speelplein plus’ Robby Dierickx

30 januari 2020

09u18 0 Hoeilaart De gemeenteraad van Hoeilaart heeft maandag een nieuw huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking goedgekeurd. Dankzij die goedkeuring worden de lonen van de monitoren opgetrokken, maar gaan ook de tarieven omhoog. Voorts komt er een ‘speelplein plus’ in de krokus-, paas- en herfstvakantie.

“Ons fantastisch monitorenteam verdient deze extra ondersteuning”, verduidelijkt schepen van Jeugd Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) de loonsverhoging voor de monitoren. “Hun loon wordt gelijkgesteld met dat van de monitoren in de buurgemeenten.”

Bovendien krijgen ze ook meer inspraak in de activiteiten. “Daarom zal de speelpleinwerking in de krokus-, paas- en herfstvakantie voortaan ‘speelplein plus’ heten”, aldus nog Muyldermans. “Daar waar de kinderen vroeger voornamelijk uitstapjes maakten, zullen ze nu meer op hun vertrouwde locatie blijven om er aan coolere activiteiten deel te nemen. Zo komt er extra budget voor onder meer sport-, circus- en andere materialen, springkastelen, workshops en zoveel meer. De monitoren bepalen zelf welke activiteiten ze willen organiseren. Uiteraard zal er af en toe ook nog een uitstap gemaakt worden.”

7 in plaats van 5 euro

De tarieven van de speelpleinwerking gaan echter ook omhoog en worden op die manier gelijkgesteld met de andere druivengemeenten. Zo zal je voor de gewone speelpleinwerking in de zomer 7 in plaats van 5 euro per kind per dag moeten betalen. Een dag ‘speelplein plus’ kost 12 euro. “De sociale tarieven en voorwaarden die we tot nu toe hanteerden blijven wel integraal behouden, zo krijgt ieder Hoeilaarts kind evenveel kans om op het speelplein uit de bol te gaan”, besluit de schepen.

Inschrijven voor de krokusvakantie kan vanaf vandaag (donderdag) om 16 uur via https://webshophoeilaart.recreatex.be/.