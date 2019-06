Met gewezen topwielrenner Paolo Bettini op de fiets om bedreigde diersoorten te redden Fietsenwinkel Filip Sport viert 40ste verjaardag met groot fietsevenement voor goed doel Robby Dierickx

19 juni 2019

15u34 1 Hoeilaart Wielerliefhebbers die ervan dromen om met (gewezen) topwielrenners te kunnen rijden, moeten zondag in Hoeilaart zijn. Filip Lauwers organiseert er naar aanleiding van de veertigste verjaardag van zijn fietswinkel Filip Sport immers een groot fietsevenement met onder meer Paolo Bettini, Rudy Pevenage en mogelijk Wout Van Aert. De opbrengst gaat naar het Nationaal Park Virunga in Congo.

Aanvankelijk wilde Filip Lauwers (59) iets ‘kleins’ organiseren om de veertigste verjaardag van zijn fietswinkel Filip Sport in de Kasteelstraat in Hoeilaart te vieren: een fietstoertje voor de klanten en aansluitend een barbecue in de tuin. Maar toen tweevoudig wereldkampioen op de weg Paolo Bettini, die in 2008 zijn fiets aan de haak hing, vernam dat de winkel veertig kaarsjes mag uitblazen, besloot de Italiaan zijn schouders onder een veel groter evenement te zetten: Bikers for Virunga. De twee kennen mekaar via één van de fietsmerken die Filip Lauwers verkoopt en waarvan Bettini ambassadeur is.

Bikers for Virunga vindt nu zondag in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart plaats. Behalve Paolo Bettini tekenen nog enkele andere grote namen uit de wielerwereld present: gewezen wielrenner en ploegleider Rudy Pevenage en ex-wielrenners Fons De Wolf en Jean-Marie Wampers. Ook huidig profrenner Wout Van Aert liet weten aanwezig te zullen zijn, al staat er door zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk begin volgende maand nog een vraagteken achter zijn naam. “De (gewezen) renners zullen de deelnemers begeleiden tijdens verschillende fietstochten”, legt organisator Filip Lauwers uit.

Motorrijders en pilootwagen

“De ‘golden’ groep, die 90 kilometer tegen een gemiddelde snelheid van 28 à 30 kilometer per uur zal rijden, wordt begeleid door Bettini en mogelijk door Van Aert. Het vertrek is om 9 uur voorzien. Een kwartier later start de groep ‘silver’, goed voor een tocht van 90 kilometer met een gemiddelde snelheid van 25 à 27 kilometer per uur. Fons De Wolf zal die groep begeleiden. De bronzen groep start om 9.30 uur onder begeleiding van Jean-Marie Wampers en Rudy Pevenage voor een rit van 60 kilometer met een gemiddelde van 23 tot 25 kilometer per uur. De drie parcours liggen deels op de omloop van het wereldkampioenschap van 2021. Om de echte koersbeleving te creëren, zullen de deelnemers begeleid worden door motorrijders, een pilootwagen en seingevers.”

10.000 euro

Met het evenement wil Filip Lauwers niet alleen de veertigste verjaardag van zijn winkel vieren, maar wil hij vooral een goed doel steunen: het Nationaal Park Virunga in Congo. Dat park is al enkele jaren bedreigd door stropers. In 2017 doodden de stropers zelfs twaalf parkwachters. “Ik wil dit unieke natuurgebied en haar bewoners – voornamelijk bedreigde diersoorten – beschermen en hoop daarom minstens 10.000 euro in te zamelen”, aldus nog de uitbater van Filip Sport. “De opbrengst gaat dan ook integraal naar daar. Deelnemers betalen 29 euro in voorverkoop en 35 euro op de dag zelf. Daarnaast verkopen we ook nog een speciaal wielertruitje van het evenement en worden er pannenkoeken gebakken. Zaterdag is er tussen 18 en 19 uur ook nog een meet and greet met Paolo Bettini in mijn winkel.”

Als de eerste editie een succes wordt, dan overweegt Filip Lauwers de komende jaren een vervolg aan Bikers for Virunga te breien. De organisator verwacht nu zondag om en bij de 200 deelnemers.