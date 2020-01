Marie Louise viert 80ste verjaardag én meteen ook dubbel viergeslacht Robby Dierickx

02 januari 2020

Groot feest voor de Hoeilaartse Marie Louise Craps. Net voor de jaarwisseling vierde ze in huiskamerrestaurant Hof den Doore in de druivengemeente haar tachtigste verjaardag. Maar dat was niet alles, want de familie mocht ook meteen een dubbel viergeslacht vieren. Marie Louise, haar dochter Christine Vandenput, kleindochter Liesbeth Kubben en achterkleindochters Marthe en Lucie Smets vormen samen het dubbele viergeslacht in de familie.