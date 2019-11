Man scheldt agenten de huid vol: 15 dagen cel met uitstel WHW

21 november 2019

16u08 2 Hoeilaart Een man uit Hoeilaart is veroordeeld tot een celstraf van 15 dagen met uitstel voor smaad. De man werd bij een controle op sluipverkeer tegengehouden. “Ik had net nieuw werk en dreigde daardoor te laat te komen. Dus ik was een beetje opgefokt”, verdedigde hij zichzelf. Veel medelijden had de rechter niet want ze gaf meer dan de gevorderde 8 dagen met uitstel.

Op 30 januari 2018 was de jongeman net aan het werk als grafisch ontwerper. Tot zijn irritatie hield de politie in Hoeilaart net dan een controle op sluipverkeer. Ook zijn wagen werd aan de kant gezet en dat was niet naar zijn zin. “Toen ik hen zei dat ik gehaast was had ik het gevoel dat ze me wat uitlachten”, gaf de man voor de rechtbank toe.

De man greep zijn telefoon en zei dat hij zijn advocaat ging bellen. Hierop volgde aan de telefoon een scheldtirade aan het adres van de agenten. Hij ging zo hard tekeer dat andere chauffeurs die aan de kant werden gezet keken verbouwereerd naar de agenten keken.

Na de feiten werd de man een minnelijke schikking van 350 euro voorgesteld maar omdat hij vond dat hij niets fout had gedaan weigerde hij dit te betalen. Daarom werd hij gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Naast de celstraf van 15 dagen met uitstel kreeg hij ook een boete van 400 euro.