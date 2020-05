Man haalt met bierglas uit tijdens caféruzie: “Levensgevaarlijk!” Wouter Hertogs

25 mei 2020

16u31 0 Hoeilaart Een man die bij een caféruzie in Hoeilaart een gebroken glas in het gezicht en hals van zijn slachtoffer duwde riskeert 6 maanden celstraf. “Ik voelde me bedreigd”, gaf de man erna toe.

De beklaagde kreeg het in juni 2019 aan de stok met verschillende cafégangers. Hierop sloeg hij zijn glas kapot op tafel en stak het in de hals en het gezicht van het slachtoffer. “Eigenlijk maakt het niet uit wie er begon of wat de aanleiding was”, aldus het parket. “Wat het ook was, niets rechtvaardigt wat de beklaagde deed. Dat is levensgevaarlijk! Aangezien er geen medische verslagen in het dossier zitten, vraag ik de aanstelling van een deskundige om te kijken of er sprake is van een blijvende arbeidsongeschiktheid. In ondergeschikte orde vorder ik een celstraf van 6 maanden en een geldboete.”

De beklaagde zegt dat hij zich bedreigd voelde. “Mijn vrouw en ik werden door zes personen aangevallen. Het glas ging accidenteel stuk, maar ik heb er wel mee uitgehaald”, gaf hij toe.

Uitspraak volgt op 22 juni.