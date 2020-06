Maand lang werken in Tenboslaan en Molenstraat Robby Dierickx

08 juni 2020

09u54 0 Hoeilaart In afwachting van de komst van een nieuwe, gescheiden riolering worden sinds maandag voorbereidende werken uitgevoerd in de Tenboslaan en de Molenstraat in Hoeilaart. Die zullen tot 1 juli duren. De werken hebben een impact op het verkeer.

Later dit jaar legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel in de Tenboslaan tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan, en in de Molenstraat tussen de woningen met huisnummers 6 en 18 om het afvalwater en het regenwater apart af te voeren. In het kader van die werkzaamheden startten maandagochtend enkele voorbereidingswerken. Zo vernieuwen de nutsmaatschappijen waar nodig de water-, gas- en elektriciteitsleiding. De werken startten maandag in de Tenboslaan en verhuizen binnen twee weken naar de Molenstraat.

In de Tenboslaan bevindt de werfzone zich tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan. Er is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld richting de Molenstraat. Bewoners van de Tenboslaan kunnen hun woning met de auto en de fiets bereiken via Bakenbos en verlaten via de Molenstraat. Parkeren is er verboden. Basisschool Het Groene Dal blijft bereikbaar vanuit de wijk Bakenbos via de Tenboslaan en de Weemstraat.

Op 18 juli verhuizen de werken naar de Molenstraat. Tussen huisnummers 6 en 18 zal er tot 1 juli geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. In die periode blijft Het Groene Dal op dezelfde manier bereikbaar als tijdens de werken in de Tenboslaan.