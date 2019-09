Lichtstoet opnieuw eyecatcher van Druivenfestival Redactie

15 september 2019

00u52 0 Hoeilaart Afgelopen weekend vond het Druivenfestival in Hoeilaart plaats. Na de reclamestoet stond een van de hoogtepunten van het festival op de agenda: de lichtstoet! Heel Hoeilaart zakte af om de prachtige stoet te bewonderen.

Dit jaar organiseerde de gemeente haar 72ste Druivenfestival, die oorspronkelijk bedoeld was om de Belgische druif te promoten. Vandaag is het festival een echt dorpsfeest. Een heel weekend konden toeschouwers genieten van rommelmarktjes, de jaarmarkt en van het straatanimatiefestival. Ook voor de kleinsten onder ons was er animatie op kindermaat. Net als andere jaren was vooral de lichtstoet een van de hoogtepunten van het festival. Zo’n elf verenigingen lieten het beste van zichzelf zien. De lichtstoet stond dit jaar in het teken van snoep en allerlei lekkernijen.