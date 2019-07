Leidinglek zet centrum van Hoeilaart zonder water: “Slechts druppels uit de kraan” JCV

27 juli 2019

14u48 4 Hoeilaart Net op een van de warmste dagen van het jaar hebben de bewoners van een dertigtal straten in Hoeilaart vrijdagnamiddag zonder stromend water gezeten. Oorzaak was een lek aan de waterleiding in de Edgard Sohiestraat. Pas zaterdagnamiddag was alles volledig hersteld.

Door het lek werd vrijdag om 14.30 uur het water in de gemeente afgesloten. Tussen de 20 en de 30 straten in Hoeilaart werden getroffen. “Het ging om twee lekken: één in een toevoerleiding en één in een kleinere leiding”, zegt Raissa Verstrynge van De Watergroep. “Het kleinere lek werd vrijdag al hersteld. Daardoor hadden de mensen rond 18 uur wel water, maar aan verminderde leidingdruk.”

Een volledige herstelling liet op zich wachten omdat er vrijdagnamiddag problemen opdoken met de veiligheid op de werf. “De leiding ligt daar zeer diep: op 4 meter”, zegt schepen van Openbare Werken Marc Vanderlinden (Open, VLD). “Daardoor kwam de stabiliteit van de werkput in gevaar. Daarom zijn de werken stilgelegd en hebben we zaterdagmorgen een aannemer opgetrommeld om de put te verstevigen.”

Druppels

Het water werd ondertussen omgeleid via de watertoren, maar dat hielp in een aantal straten in het centrum en op de hoger gelegen gebieden maar weinig. “In sommige huizen kwam het water maar met druppels uit de kraan”, zegt Vanderlinden. “En omdat veel belangrijke gebouwen in het centrum ook getroffen waren, was het voor de gemeente moeilijk om dit op te vangen. De Watergroep heeft zaterdag op de Joseph Kumpsstraat een aftakpunt voorzien waar de mensen water konden gaan halen.”

Uiteindelijk werd het lek in de loop van zaterdag gerepareerd en om 13.45 uur uur stroomde er weer water door de leiding. “In de loop van de namiddag zou het water opnieuw overal normaal moeten stromen. Eerst moet alles nog gespoeld en nagekeken worden”, zegt Vanderlinden. “Ten slotte moest het waternet weer omgeleid worden. Dat neemt allemaal tijd in beslag en daarom duurt het wat langer voor er overal weer water is.”

Volgens de Watergroep is het wel mogelijk dat de bewoners van de getroffen straten eerst nog wat bruin water of luchtophopingen binnen krijgen, maar ook dat moet snel opgelost raken.

De oorzaak van het lek is nog niet helemaal duidelijk. “Donderdag was het lek al gesignaleerd en was het asfalt van de straat al naar boven gekomen”, zegt Vanderlinden. “Het kan iets met de warmte te maken hebben, maar net omdat de leiding zo diep ligt zou me dat toch verbazen.”