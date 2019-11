Leerlingen en leerkrachten Het Groene Dal zamelen met ‘Loopneusathon’ geld voor Rode Neuzen Dag in Robby Dierickx

14 november 2019

14u54 3 Hoeilaart Op vrijdag 22 november nemen de leerlingen en de leerkrachten van GO-school Het Groene Dal in Hoeilaart deel aan de ‘Loopneusathon’, een loopwedstrijd die de school ten voordele van de Rode Neuzen Dag organiseert. Met de opbrengst wil de school gevoelsplekken ontwikkelen en uitbouwen om zo de leerlingen een evenwicht te laten vinden binnen hun emotioneel welbevinden.

Alle leerlingen van Het Groene Dal – zowel kleuters als lagereschoolkinderen – laten zich sponsoren voor hun deelname aan de Loopneusathon. De kleuters lopen een parcours binnen de schoolmuren, terwijl de kinderen van de lagere school een parcours buiten de school moeten afleggen. De actie komt er in het kader van de Rode Neuzen Dag. Met de opbrengst wil de school samen met de vzw Bleekweide tastbare, afgebakende plekken ontwikkelen waar kinderen leren omgaan met hun gevoelens om het emotioneel welbevinden te bevorderen.

“Leerlingen die zich goed voelen op school, zijn gemotiveerder en presteren beter”, weet leraar en coördinator van het project Dimi Van de Schoot. “Daarom vinden we het belangrijk om op school werk te maken van het fysiek en mentaal welbevinden. Dit is dan ook een van de pijlers van ons pedagogisch project. Daarom willen we inzetten op die gevoelsplekken.”