Kunnen Hoeilanders binnenkort gebruik maken van wijkbus? RDK

23 september 2019

14u13 0 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart bekijkt momenteel of er binnenkort een zogenaamde wijkbus ingezet kan worden. Die moet minder mobiele inwoners laten pendelen tussen de wijken en het centrum of woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. De offerteaanvraag loopt momenteel.

Het idee van de milieu- en rolstoelvriendelijke wijkbus werd vorig jaar in volle verkiezingsstrijd gelanceerd door oppositiepartij CD&V. “We vinden namelijk dat elke Hoeilander zich moet kunnen verplaatsen”, vindt gemeenteraadslid Julie Bollue. “De wijken ’t Roth, Welriekende, Vlaanderveld en het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe zijn momenteel niet vlot te bereiken van en naar het centrum. Door het inzetten van een wijkbus maakt men dit niet alleen mogelijk, maar zorgt men er ook voor dat de auto minder gebruikt wordt. Als we daarenboven nog eens kiezen voor een milieuvriendelijke wijkbus zorgen we voor minder luchtvervuiling.”

Volgens CD&V zal er dit najaar nog vanuit de gemeente gestart worden met een proefproject van vier maanden. “Maar dat klopt niet”, zegt mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). “We zijn wel met het project van de wijkbus bezig, maar er is nog niets concreet. Momenteel loopt de offerteaanvraag nog.”

Wanneer de eerste wijkbus uit zal rijden, is op dit moment dus nog niet duidelijk.