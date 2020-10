Kloostergebouw Sint-Clemensschool ruimt plaats voor nieuwbouw: werken hebben impact op verkeer Robby Dierickx

06 oktober 2020

12u29 0 Hoeilaart Afgelopen zomer werd het kloostergebouw van de Sint-Clemensschool in Hoeilaart al afgebroken en nu zijn de werken voor de nieuwbouw op de hoek van de Waversesteenweg met de Désiré Vandervaerenstraat gestart. De bouwwerken hebben echter wel impact op het verkeer.

Op de Waversesteenweg verloopt het verkeer ter hoogte van de werf over één rijbaan. Op het rijvak richting Maleizen werd voor de voetgangers een veilige doorgang langs de werf gecreëerd. Het verkeer richting het centrum van Hoeilaart heeft er voorrang. In de Désiré Vandervaerenstraat is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Daarnaast worden de schoolstraaturen er ’s avonds ook verlengd. Zo blijft de slagboom nu tot 17 uur dicht.

Fietsers wordt gevraagd om af te stappen in de Vandervaerenstraat om de voetgangers er niet te hinderen. Om die reden wordt fietsers ook aangeraden om de omleiding via de W. Eggerickxstraat, de Henri Caronstraat en de Waversesteenweg te volgen wanneer ze richting die laatste steenweg moeten. Wie richting de W. Eggerickxstraat moet, kan omrijden via de Waversesteenweg, Malustraat, Koldamstraat, het fietspad op de A. Biesmanslaan en de W. Eggerickxstraat. De Henri Caronstraat is een eenrichtingsstraat en het is er als fietser niet toegestaan om tegen de richting in te rijden.

Voetgangers kunnen tot slot altijd door in de Désiré Vandervaerenstraat.