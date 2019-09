Klimaatmobiel staat zes weken op Gemeenteplein RDK

03 september 2019

Vanaf maandag 9 september staat de Klimaatmobiel van de gemeente, 3Wplus en Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant zes weken lang op het Gemeenteplein van Hoeilaart. In die Klimaatmobiel kunnen inwoners tips krijgen over energie besparen, duurzaam renoveren, isoleren en zonnepanelen. Daarnaast kan iedereen er een warmtescan voor slechts 40 euro aanvragen. Daarbij gaat een energiedeskundige tijdens de winterperiode in de woning met een warmtebeeldcamera na waar er precies warmte verloren gaat, gevolgd door een rapport met sprekende beelden en tips. Ook wie energierenovaties wil uitvoeren, kan in de Klimaatmobiel terecht. Na een grondige screening van de woning wordt een overzicht van de mogelijk te nemen maatregelen en de kostprijs ervan opgesteld.

De Klimaatmobiel is van 9 september tot en met 18 oktober toegankelijk. De deuren zwaaien elke woensdag van 12 tot 15 uur, elke donderdag van 16 tot 19 uur en elke vrijdag van 9 tot 12 uur open.