Klimaatmobiel nog tot 10 juli op voorplein GC Felix Sohie Robby Dierickx

22 juni 2020

09u53 0 Hoeilaart Hoeilanders die informatie willen inwinnen over duurzaam wonen en energiezuinig bouwen en verbouwen, kunnen nog tot 10 juli terecht in de Klimaatmobiel. Die houdt halt op het voorplein van gemeenschapscentrum Felix Sohie.

In de Klimaatmobiel wordt informatie gegeven over duurzaam renoveren, energie besparen, isoleren, zonnepanelen, de digitale energiemeter, premies en subsidies. Daarnaast kan iedereen er ook een thermografische luchtfoto van zijn of haar woning bekijken. Voor slechts 40 euro kan je ook een energieaudit met warmtescan aanvragen. Daarbij gaat de energiedeskundige in de woning na waar het energiezuiniger kan en tijdens de winterperiode wordt er met een warmtebeeldcamera bekeken waar er warmte verloren gaat. Na de audit en scan volgt er een rapport met sprekende beelden en tips.

Benoveren

Tot slot kan wie wil benoveren ook een grondige screening van de woning laten uitvoeren, die resulteert in een gedetailleerd rapport met verschillende berekeningen, een overzicht van mogelijk te nemen maatregelen en de kostprijs ervan. Nadien is er ook verdere begeleiding bij de renovatie.

De Klimaatmobiel staat nog tot 10 juli op het voorplein van het GC Felix Sohie en is vrij te bezoeken op woensdag van 12 tot 15 uur, donderdag van 16 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur.