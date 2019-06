Kleinere maar duurdere restafvalzakken stuiten op protest Robby Dierickx

26 juni 2019

17u27 0 Hoeilaart De huisafvalzakken in Hoeilaart, Overijse en Tervuren worden kleiner omdat ze sinds de invoering van de roze zak minder plastic maar wel meer gewicht bevatten. Door kleinere zakken in te voeren, wil Interrand de werklast voor haar werknemers verlichten. In Hoeilaart is er evenwel protest ontstaan omdat de kleinere zakken duurder zijn.

Voor het restafval vervangen de zakken van 30 en 50 liter - voor respectievelijk 1 en 1,70 euro per zak - de zakken van 35 en 70 liter, die 1 en 2 euro kostten. “Door de invoering van de roze vuilzak voor zacht plastic is het gemiddelde gewicht van de beige restafvalzak opmerkelijk gestegen”, zegt Hoeilaarts schepen Eva De Bleeker (Open Vld). “Op zich is dat goed nieuws, want dat wil zeggen dat de inwoners goed sorteren. Maar het zorgt er ook voor dat de vuilnisophalers zwaardere zakken moeten tillen. Daarnaast werd ook beslist om de prijs per liter restafval aan te passen.”

Per liter afval zullen Hoeilanders dus meer moeten betalen. “In dat laatste kunnen we ons niet vinden”, zegt Wim Laureys van oppositiepartij CD&V.

Schepen De Bleeker antwoordt dat wie goed sorteert, aanzienlijk minder zal betalen voor de huisvuilophaling. “Waar je een aantal jaar geleden als doorsnee gezin wekelijks steevast een grote volle restafvalzak had, heeft een gezin dat goed sorteert ondertussen genoeg aan een kleine.”

Voor het gft-afval zullen er drie formaten vuilzaken te verkrijgen zijn: 20, 40 en 60 liter aan 30, 60 en 90 cent per zak. Ze vervangen de zakken van 35 en 70 liter en zullen vervaardigd zijn uit sterkere, gebruiksvriendelijkere en composteerbare bioplastic.