Keeper door het lint na zaalvoetbalmatch: werkstraf van 60 uur WHW

10 december 2019

12u16 0 Hoeilaart Een Leuvense dertiger is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur nadat hij na een zaalvoetbalmatch een tegenstander een vuistslag zou gegeven hebben.

Op 29 september 2017 speelde de Leuvense zaalvoetbalploeg in Hoeilaart tegen een plaatselijke ploeg. Een harde match op en soms over het randje. “We kregen heel veel racistische opmerkingen naar ons hoofd”, aldus de beklaagde tegen de rechter, “op het einde van de match kwam het tot wat duw- en trekwerk. Meer niet.” Volgens het parket liet de Leuvense keeper zich niet onbetuigd. “Hij heeft op het einde van de match een tegenstrever neergeduwd. Na de match gaf hij een speler plots een vuistslag in het gezicht. Hij wilde ook nog enkele stampen uitdelen maar dit kon verhinderd worden”, aldus het parket. De verdediging betwistte deze visie. “Enkel de spelers van Hoeilaart werden gehoord als getuigen. En zelfs zij gaven tegengestelde versies. Vreemd.” De rechtbank achtte de feiten niettemin bewezen maar vond een werkstraf een geschiktere straf dan de gevorderde 3 maanden cel met uitstel.