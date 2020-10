Joy Sergeys (30) volgt kersvers staatssecretaris Eva De Bleeker op als schepen Robby Dierickx

07 oktober 2020

18u51 14 Hoeilaart De 30-jarige Joy Sergeys (Open Vld) volgt partijgenote Eva De Bleeker op als schepen in Hoeilaart. De Bleeker werd De 30-jarige Joy Sergeys (Open Vld) volgt partijgenote Eva De Bleeker op als schepen in Hoeilaart. De Bleeker werd vorige week benoemd tot staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken in de regering-De Croo.

Sinds begin 2013 was Eva De Bleeker schepen in de druivengemeente. Deze legislatuur was ze onder meer bevoegd voor Sport, Onderwijs en Klimaat. Toen ze vorige week naar eigen zeggen totaal onverwacht tot staatssecretaris gebombardeerd werd, moest ze haar functie als schepen echter meteen stopzetten. En dus ging Open VLD Hoeilaart op zoek naar een vervanger. Die heeft de partij nu gevonden met gemeenteraadslid Joy Sergeys.

De 30-jarige HR-manager bij een internationaal bedrijf neemt de bevoegdheden van Eva De Bleeker over. “Ik wil de hele ploeg bedanken voor deze kans en zal er alles aan doen om het vertrouwen dat ik kreeg niet te beschamen”, aldus Sergeys. “Toen ik in 2018 deelnam aan de verkiezingen had ik uiteraard niet verwacht dat ik amper twee jaar later schepen zou worden, maar ik begin met veel goesting aan dit avontuur. Met de komst van de secundaire school in Hoeilaart zal ik al meteen heel wat werk op mijn bord krijgen. Ook de bevoegdheid van Gelijke Kansen ligt me enorm. Ik besef dat de combinatie met het werk druk zal worden, maar mijn werkgever geeft me alle kansen om me in de politiek te ontplooien.

Ploegsport

Ook partijgenoot Luc Meganck maakte een kans op de schepensjerp, aangezien hij exact evenveel voorkeurstemmen als Joy Sergeys had. “Maar politiek is een ploegsport en soms moet je naar de toekomst kijken”, aldus Meganck. “Joy is een talent, we gaan haar helpen om succesvol te zijn. Zelf geef ik de voorkeur aan mijn professionele carrière, die ik moeilijk kan combineren met een functie als schepen.”

Joy Sergeys wordt op de gemeenteraad van 26 oktober officieel tot schepen benoemd.