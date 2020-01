Joseph Kumpsstraat hele week dicht door dringende herstelling rioleringsdeksels Robby Dierickx

17 januari 2020

Op maandag 20 januari start de gemeentelijke technische dienst van Hoeilaart met dringende herstellingswerken in de Joseph Kumpsstraat. Daar moeten de rioleringsdeksels hersteld worden ter hoogte van huisnummers 59, 65 en 102. De straat wordt er tot en met vrijdag afgesloten. Bewoners kunnen hun woningen wel steeds bereiken.

Voor het doorgaand verkeer last de gemeente een lokale omleiding in. Het verkeer richting de Frans Verbeekstraat wordt omgeleid via de Tentrappenstraat, de Groenlaan en de Blijde Inkomstlaan. In de Tentrappenstraat wordt tussen de Joseph Kumpsstraat en de Groenlaan eenrichtingsverkeer ingesteld. Wie richting Bakenbos wil, wordt op het kruispunt van de Joseph Kumpsstraat met de Frans Verbeekstraat omgeleid via de Frans Verbeekstraat, Victor Marchandstraat en de Tenboslaan. Fietsers en voetgangers hebben in beide richtingen altijd doorgang.

Als alles volgens plan verloopt, gaat de Joseph Kumpsstraat op vrijdag 24 januari opnieuw open voor alle verkeer.