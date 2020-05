Jongeren vinden steeds moeilijker woning in Hoeilaart, dus stelt Jong Open Vld Tiny Houses voor Robby Dierickx

05 mei 2020

09u50 0 Hoeilaart Het hamsterhuren van Tiny Houses: dat is volgens Jong Open Vld Hoeilaart de oplossing voor jongeren die wegens de hoge woningprijzen geen vaste stek vinden in de druivengemeente. Een voorstel dat van de jeugd zelf komt. “Jonge mensen willen niet per se meteen de klassieke viergevelwoning als starterswoning”, klinkt het.

Jong Open Vld laat weten dat de vastgoedprijzen in Hoeilaart de afgelopen jaren met 25 procent toegenomen zijn. Omdat ook de huurprijzen de hoogte in gingen, zijn Hoeilaartse jongeren vaak genoodzaakt om naar ‘goedkopere’ gemeenten uit te wijken. Uit een enquête die eind vorig jaar bij de jongeren gehouden werd, bleek volgens Jong Open Vld dat er veel interesse is in alternatieve en eco-friendly woonvormen zoals Tiny Houses en cohousing. Tiny Houses zijn letterlijk kleine huisjes met een oppervlakte van gemiddeld 25 vierkante meter. De bewoonbare oppervlakte is beperkt, maar het ruimtegevoel komt vanuit de omgeving er rond. Een Tiny House heeft vaak grote ramen en staat in een groene omgeving, vergelijkbaar met een kleine studio in de natuur. De kostprijs schommelt tussen de 30.000 en de 65.000 euro.

Hamsterhuren

De liberale jongerenafdeling wil meteen ook het concept van hamsterhuren lanceren. “Dat is een concept waarbij je de huishuur als inbreng kan gebruiken voor de aankoop van de woning”, zegt Indie Vandenbroeck, bestuurslid bij Jong Open Vld. “Als je bijvoorbeeld 300 euro per maand aan huishuur betaalt en je na drie jaar beslist om de woning aan te kopen, wordt dit bedrag van de totale aankoopprijs afgetrokken. Je huur is dus eigenlijk een investering.”

“Er is geen enkele aankoopverplichting”, vult Arne Van Meerbeeck aan. “Dus wanneer je beslist om het huisje niet te kopen, verlaat je de woning zonder bijkomende kosten en heb je eigenlijk zes jaar aan verlaagd tarief kunnen huren.”

Jong Open Vld bekijkt de praktische kant nu verder in samenwerking met schepen van Infrastructuur Marc Vandelinden (Open Vld) en de rest van het gemeentebestuur.