Jongeman met kap werpt steen door raam van woning WHW

26 januari 2020

08u26 0 Hoeilaart Een gezin uit Hoeilaart is vrijdagavond het slachtoffer geworden van vandalisme. Een onverlaat wierp een steen door hun ruit. “Gelukkig lag ik op dat moment niet met mijn baby in de kamer”, reageert de moeder.

Vrijdagavond omstreeks 21 uur werd het gezin, dat anoniem wenst te blijven, opgeschrikt door het lawaai van brekend glas. Door het raam van de slaapkamer bleek een steen gegooid te zijn. Ze zagen nog net een jonge gast met zwarte pull met kap weglopen richting Koldam. Een geluk bij een ongeluk: niemand was aanwezig in de slaapkamer; De moeder van het gezin was op het moment van de feiten niet thuis. “Gelukkig lag ik daar niet met mijn baby of het had erger kunnen aflopen”, getuigt ze. Wie iets gezien heeft wordt gevraagd de politie te verwittigen.