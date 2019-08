Jong en wat ouder swingt op tiende editie Sexy Summertime Festival Robby Dierickx

11 augustus 2019

09u17 0 Hoeilaart Een strand in Hoeilaart? Daarvoor moest je zaterdag naar het plein voor gemeenschapscentrum Felix Sohie afzakken. Het Sexy Summertime Festival was er aan zijn tiende editie toe. Zowel jong als wat ouder kwam er aan zijn trekken.

Traditiegetrouw werd enkele tonnen zand aangevoerd, plaatste de organisatie een zwembadje en werden verfrissende cocktails geserveerd. Het was misschien niet echt tropisch weer, maar dat lieten de bezoekers van het Sexy Summertime Festival niet aan hun hart komen. De jongsten konden swingen op de hits van de Ketnet-groep #LikeMe. Nadien stonden The Olympics, Zebras are timeless (Z.A.T.) en A Murder in Mississippi nog op het podium.

Het festival was dit jaar al aan zijn tiende editie toe, maar mogelijk was het ook de laatste. Het organiserende comité gaat immers op zoek naar opvolgers. Komen die er niet, dan zal het hoogstwaarschijnlijk bij tien edities eindigen.