Jaarmarkt en vuurwerk sluiten Druivenfestival af RDK

16 september 2019

21u22 0 Hoeilaart In het centrum van Hoeilaart hebben enkele honderden inwoners maandag genoten van de jaarmarkt van het Druivenfestival. Ze konden er langs heel wat kraampjes kuieren.

Na een zonovergoten Druivenfestivalweekend, moest de jaarmarkt het maandag zonder zon stellen. Dat weerhield de inwoners er echter niet van om naar het centrum af te zakken. Om 15 uur gaf Willy Sommers het beste van zichzelf in het GC Felix Sohie. Zijn optreden was al wekenlang uitverkocht. In de vooravond stond de steegjesrace op het programma. Wielrenners raceten door de Hoeilaartse steegjes in de hoop een plekje op het podium te verwerven.

’s Avonds werd het Druivenfestival afgesloten met een vuurwerkshow aan de Gemeentevijver. Wie nog niet uitgefeest was, kon terecht op I Do Like Mondays in de sporthal.