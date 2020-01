Inwonende ‘vriendin’ aan de haal met 53.000 euro WHW

21 januari 2020

16u47 0 Hoeilaart Een vrouw uit Hoeilaart riskeert 6 maanden cel met uitstel voor het stelen van maar liefst 53.000 euro. De vrouw mocht inwonen bij een bejaarde man, als zij hem in ruil zou verzorgen. Volgens de nabestaanden maakte ze misbruik van de gelegenheid om geld te verduisteren.

De afspraak met de ‘vriendin’ des huizes was duidelijk. N.N. mocht de tweede verdieping van de woonst betrekken als ze zich zou inlaten met de zorg voor de bejaarde eigenaar. Een van zijn twee kleinzonen had een volmacht op de rekening maar N. kreeg soms de bankkaart om inkopen te gaan doen. Begin 2017 merkte de kleinzoon dat ze wel opvallend veel én aanzienlijke afhalingen deed. Zo haalde ze tientallen keren tot 1.500 euro af aan bankautomaten. Ook bleek ze een reis betaald te hebben met het geld van de man en betaalde ze haar telefoonabonnement met zijn bankkaart.

De nabestaanden dienden klacht in en onderzoek bracht duidelijkheid: de reis en de telefoonkosten mocht ze van de man betalen met zijn bankkaart. Over de afhalingen was hij echter duidelijk. “Zoveel heb ik nooit afgehaald, dat heeft zij gedaan buiten mijn weten om”, klonk het.

Uiteindelijk haalde ze op die manier 52.400 euro af voor zichzelf volgens het parket. Zelf minimaliseert ze de feiten. Uitspraak volgende maand.