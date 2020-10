Hondenlosloopweide wordt groener én uitdagender voor viervoeters Robby Dierickx

05 oktober 2020

13u38 0 Hoeilaart De hondenlosloopweide achter het recyclagepark in Hoeilaart – op dit moment een kale intensief gemaaide vlakte – wordt met enkele speelelementen uitdagender gemaakt voor viervoeters. Er komen ook nieuwe aanplantingen om de site ook ecologisch interessanter te maken.

De gemeente Hoeilaart werkt samen met het Regionaal Landschap Dijleland om de herinrichting van de hondenlosloopweide zo biodivers mogelijk te maken. “De hele site wordt ecologisch interessanter gemaakt door het aanplanten van bomen, heel wat niet-giftige struiken en ook wordt een broedhoop voor het Vliegende Hert voorzien”, zegt schepen van Infrastructuurprojecten Marc Vanderlinden (Open Vld). “Voor de wandelaars en hondenbaasjes worden een aantal rustbanken en een picknickbank voorzien. Ten slotte komen er ook vier waterdoorlatende parkeerplaatsen in grindgazon.”

Snuffelen, slalommen en ploeteren

Belangrijk voor de viervoeters is dat de hondenlosloopweide achter het recyclagepark ook aantrekkelijker gemaakt wordt. “De huidige vorm biedt immers weinig uitdaging voor de honden”, vindt schepen van Dierenwelzijn Joris Pijpen (Open Vld). “Daarom komen er enkele speelelementen zodat de honden er kunnen snuffelen, slalommen, ploeteren in een vijver en over een heuvel kunnen rennen.”

De werken zullen 31.500 euro kosten. De gemeente heeft een aanvraag ingediend om 80 procent van dat bedrag te financieren via projectsubsidies van de Groene Rand van het Agentschap Natuur en Bos.