Hoeilanders schenken voor 735 euro coronawaardebonnen aan AKABE-werking Robby Dierickx

07 september 2020

10u00 0 Hoeilaart De AKABE-werking van de scouts en Chiro van Hoeilaart schiet binnenkort uit de startblokken en krijgt meteen een financieel duwtje in de rug van zowat 735 euro. Dat geld is afkomstig van Hoeilanders die hun waardebonnen schonken aan de jeugdbeweging voor kinderen met een beperking.

Alle Hoeilanders kregen de voorbije weken twee zogenaamde coronawaardebonnen van telkens 5 euro: één voor non-foodaankopen en één waarmee voeding aangekocht kon worden. Oppositiepartij CD&V riep Hoeilanders op om – indien ze hun waardebonnen niet zelf zouden besteden – ze te schenken aan de pas opgericht AKABE-werking, een jeugdbeweging van de scouts en de Chiro voor kinderen met een beperking. In totaal werden al 147 waardebonnen, goed voor 735 euro, ingediend.

Win-win-verhaal

“We zijn heel dankbaar dat de Hoeilanders mee hebben bijgedragen aan dit sociaal project, zegt CD&V-voorzitter Youri Vandervaeren. “Dit project blijft voor ons een win-win-verhaal. Enerzijds geven we een opstartende vereniging een extra duwtje in de rug, anderzijds zijn we er zeker van dat er nog eens 735 euro naar de lokale middenstand zal terugvloeien, die anders misschien onbenut was gebleven.”

“Met de non-foodbonnen zouden we graag een verschoningstafel en pampers aankopen voor leden die tijdens de activiteiten deze extra zorg kunnen gebruiken”, zegt Arthur Vanbelle, één van de sterkte krachten achter de AKABE-werking. “De foodbonnen hopen we te kunnen inzetten voor de vieruurtjes. We zijn heel blij met deze steun en hopen zo snel mogelijk met onze eerste leden van start te kunnen gaan.”

Nog tot 14 september kunnen de waardebonnen ten voordele van de AKABE-werking gedoneerd worden in de brievenbus in de Felix Sohiestraat 14 in Hoeilaart.