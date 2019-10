Hoeilanders mogen mening geven over Druivenfestival RDK

08 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober kunnen Hoeilanders hun mening geven over de voorbije edities van het Druivenfestival. Ze kunnen daarnaast ook suggesties voor de toekomst van de feesten indienen. Daarna zal de organisatie bekijken waar de programmatie voor de komende jaren eventueel gewijzigd moet worden.

Maar het organiserend comité is ook nog op zoek naar vrijwillige krachten voor het festival. Wie mee in de organisatie wil stappen, moet op 23 oktober om 20 uur naar gemeenschapscentrum Felix Sohie in zaal Bakenbos afzakken of kan mailen naar info@druivenfestival.be.