Hoeilanders krijgen twee ‘coronabonnen’ van elk 5 euro Robby Dierickx

23 juni 2020

09u21 0 Hoeilaart De gemeenteraad van Hoeilaart heeft maandagavond beslist dat de inwoners twee waardebonnen van elk 5 euro krijgen om de lokale handelaars te steunen tijdens deze coronacrisis. Eén bon kan gebruikt worden voor voedingswaren, de andere is voor non-foodgebruik.

“Met deze waardebonnen willen we onze inwoners de weg tonen naar lokale handelszaken, want zij moesten noodgedwongen de deuren sluiten door het coronavirus”, zegt schepen van Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld). “De waardebonnen zijn trouwens niet nieuw, want bij geboortes en jubilarissen worden ze al lang uitgedeeld.”

De gemeente kiest ervoor om elke inwoner twee bonnen te geven: één voor voeding en drank, en één voor non-food. Elke waardebon van 5 euro kan tot en met 15 september uitgegeven worden bij de plaatselijke horeca, handelszaken en vrije beroepen die aan de actie deelnemen. Handelaars kunnen zelf kiezen of ze deelnemen aan de actie. De gemeente rekent erop dat supermarkten uit solidariteit geen waardebonnen aanvaarden. Het schepencollege voorziet een kost van in totaal 50.000 euro. “Dat bedrag zal bij een totaalverbruik van de waardebonnen echter volledig in de lokale economie worden gepompt”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Ook qua mobiliteit en duurzaamheid is het altijd beter want waarom zou je verder rijden om iets te kopen dat hier lokaal ook te verkrijgen is?”

De bonnen worden zo snel mogelijk verdeeld onder de inwoners.