Hoeilanders klinken zondag op het nieuwe jaar Robby Dierickx

03 januari 2020

Nu zondag kunnen de Hoeilanders elkaar traditiegetrouw een gelukkig Nieuwjaar wensen. De gemeente en de adviesraden organiseren immers de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink in de serre van gemeenschapscentrum Felix Sohie in de druivengemeente. Iedereen is er welkom van 11.30 tot 14 uur. Net als de voorbije jaren vragen de organisatoren de inwoners ook nu weer om zelf een drankje en/of een hapje mee te brengen.