Hoeilanders herdenken Marc Sleen opnieuw met grote wafelenbak Robby Dierickx

03 november 2019

16u43 0 Hoeilaart Drie jaar geleden overleed Marc Sleen en sindsdien is het een traditie dat de Hoeilanders de geestelijke vader van stripfiguur Nero herdenken met een wafelenbak. Zondag stond de vierde editie in gemeenschapscentrum Felix Sohie op de agenda. Elke inwoner kreeg een gratis wafel.

De strips van Nero werden steevast afgesloten met een wafelenbak. Na de uitvaartplechtigheid van Marc Sleen drie jaar geleden besloten de Hoeilanders dan ook zelf een wafelenbak te organiseren. Dat bleek een schot in de roos, waardoor een traditie ontstond. Zondag was de wafelenbak al aan de vierde editie toe. Dit jaar stond het evenement in het teken van de Far West-trilogie, met aangepaste randanimatie. Sébi Lee zorgde voor de nodige muziek en de aanwezigen konden er Neroboeken kopen. Daarnaast kreeg iedereen een gratis wafel en kon men een chocomelk of een Nerobiertje drinken. De organisatie was ook dit jaar in handen van de vereniging Nero & Co in samenwerking met de dienst Vrije Tijd en de Stichting Marc Sleen.