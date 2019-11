Hoeilander brouwt eigen druivenbier: “FELIX moet ambassadeur van Druivenstreek worden” Kris Van Damme kreeg brouwkriebels 4 jaar geleden na fietstocht langs brouwerijen Robby Dierickx

19 november 2019

18u52 0 Hoeilaart Met heel veel trots heeft Hoeilander Kris Van Damme (44) dinsdag zijn uniek biertje ‘FELIX’ voorgesteld. Uniek omdat het biertje gemaakt is van Hoeilaartse witte muscaatdruiven. Vanaf woensdag is de FELIX – vernoemd naar de grondlegger van de druiventeelt Felix Sohie – te koop. “Ik wil van de FELIX een ambassadeur van de Druivenstreek maken”, klinkt het.

Hoeilander Kris Van Damme is iets meer dan vier jaar geleden letterlijk in de brouwwereld ‘gerold’. Tijdens een vijfdaagse fietstocht met kameraden langs verschillende brouwerijen kreeg hij de brouwkriebels naar eigen zeggen te pakken. “Daags nadat ik thuis was van die fietstocht heb ik alle noodzakelijke brouwtoestellen gekocht en ben ik in mijn garage beginnen experimenteren”, vertelt Van Damme, die bio-ingenieur van opleiding is en vandaag nog halftijds als consultant in de chemische sector werkt. “Wat in de beginjaren nog een echte hobby was, is ondertussen uitgegroeid tot een echte brouwerij. Met VITA en NOVA bracht ik de voorbije jaren al twee bieren op de markt, maar met FELIX heb ik nu een uniek biertje gecreëerd.”

Felix Sohie

De FELIX is een speciaalbier dat voor de volle honderd procent gemaakt is van natuurlijke ingrediënten, waaronder de witte muscaatdruiven uit Hoeilaart. “Dat maakt het biertje zo uniek”, meent Van Damme, die zijn brouwerij twee jaar geleden tot Viridis Vallis doopte. “Er werden in het verleden wel al wat bieren met druiven gemaakt, maar de FELIX is heel streekgebonden aangezien het de waardevolle Hoeilaartse druiven bevat. De vineuze en florale toetsen zijn dan weer afkomstig van de soort gist en de hoppe die ik gebruikte. De naam van het bier is trouwens niet toevallig gekozen. Het is een verwijzing naar Felix Sohie, de grondlegger van de druiventeelt onder glas zo’n 150 jaar geleden. Daarnaast betekent felix ook ‘geluk’. Het is alvast een beetje geluk in een glas (lacht). De FELIX moet dan ook een ambassadeur van de Druivenstreek worden.”

Tsjechië

Dinsdag stelde Kris Van Damme zijn nieuw biertje voor, vanaf woensdag is het verkrijgbaar in de Delhaize in Hoeilaart. Later volgen ook verschillende Prik&Tik-filialen. “Ook enkele Hoeilaartse cafés zullen mee op de kar springen”, aldus nog de brouwer. “Daarnaast hoop ik dat het in de rest van de Druivenstreek – en liefst in heel Vlaanderen - een smaakmaker wordt. En waarom zou ik landen als Frankrijk en Italië, waar muscaatdruiven populair zijn, niet kunnen veroveren? Via mijn partner heb ik ook een link met Tsjechië. Op termijn wil ik daar een lokale streekbrouwerij starten.”

Met haar 4,9 procent alcohol is de FELIX geen zwaar biertje. Het is ideaal voor tijdens het aperitief, maar kan evengoed tijdens het eten geserveerd worden. Daarnaast is het ook een degustatiebier. Het wordt het best in een wijnglas gedronken.