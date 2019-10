Hoeilaarts BIN volgens oprichters niet in gedrang door wijziging gebruiksvoorwaarden WhatsApp: “Wij zijn privé-initiatief” Robby Dierickx

18 oktober 2019

08u52 1 Hoeilaart Deze week werd bekend dat de buurtinformatienetwerken die via WhatsApp werken mogelijk in de problemen komen door een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van de berichtenapp. In Gent ziet de politie daardoor de oprichting van een dergelijke WhatsApp-groep in het water vallen. In Hoeilaart werkt het BIN al langer met de app, maar ziet men geen problemen.

WhatsApp stelt dat ‘de diensten geen toegang bieden tot hulpdiensten of aanbieders van hulpdiensten, waaronder politie, brandweer of ziekenhuizen, en ook geen ander soort verbinding met informatiediensten voor openbare veiligheid bieden’. “Wat ik hieruit versta, is dat het gaat om groepen die vanuit de hulpdiensten opgestart worden”, zegt Youri Vandervaeren, die enkele jaren geleden mee aan de wieg stond van de WhatsApp-groep van het buurtinformatienetwerk in Hoeilaart. “Dat is bij ons toch anders, want onze groep werd louter door een privé-initiatief van enkele inwoners opgestart. Er maken wel enkele agenten deel uit van de groep, maar meer ook niet. Ik denk dus niet dat onze toekomst in het gedrang komt.”

Successen geboekt

Vandervaeren benadrukt dat de groep de voorbije jaren ook verschillende successen boekte. “Onlangs nog werden drie jonge dieven gevat dankzij de alertheid van één van onze leden. Hij verwittigde meteen de politie en liet in de groep weten wat er gaande was. Mede daardoor werden de drie daders opgepakt. We merken dat de alertheid van onze inwoners fors gestegen is en dat de drempel om de politie te bellen bij verdachte situaties verlaagd is. Op die manier kunnen we de criminaliteitscijfers en de inbraken mee doen dalen en dat is net de bedoeling van onze WhatsApp-groep.”