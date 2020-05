Hoeilaart wil elke horecazaak tijdelijk terras geven Robby Dierickx

26 mei 2020

13u43 0 Hoeilaart Uit een Uit een rondvraag van deze krant bleek dat heel wat steden aan een terrassenplan werken, maar dat doet ook het schepencollege van Hoeilaart. Zo wil de gemeente alle horecazaken de kans bieden om een terras op te zetten of uit te breiden. Voorlopig zal dat echter wel alleen in het weekend kunnen.

“Op welke manier de horeca binnenkort de deuren kan heropenen, is nog niet duidelijk, maar we willen voorbereid zijn om de heropening in goede banen te leiden en daarom werken we momenteel aan een terrassenplan”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Concreet willen we in extra terrasruimte voorzien voor al onze horecazaken. Dat kan perfect op het heraangelegde Gemeenteplein, maar evengoed in een deel van het park of elders.”

“Een deel van de inwoners snakt ernaar om eens op café of op restaurant te kunnen gaan”, pikt schepen van Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld) in. “En het is belangrijk dat de horecazaken vanaf het begin op volle toeren kunnen draaien. Dit plan kan dan ook een win-win zijn voor iedereen zolang de veiligheidsregels kunnen toegepast worden en daarvoor hebben we ruimte nodig. Het plan moet nog voorgelegd worden aan de Raad voor Lokale Economie en alle horecazaken krijgen deze week alvast een mail met de specifieke vraag of ze interesse hebben en hoe zij dit verder wensen in te vullen.”

Alleen weekend

Om terrassen uit te kunnen breiden, zal de onmiddellijke omgeving autoluw gemaakt moeten worden zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Om die reden zullen de terrassen alleen in het weekend uitgebreid kunnen worden. Daarmee wil de gemeente vermijden dat winkels tijdens de week hinder ondervinden van de autoluwe zone.