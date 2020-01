Hoeilaart vraagt De Lijn via motie betere dienstverlening én communicatie Robby Dierickx

28 januari 2020

16u35 10 Hoeilaart De gemeenteraad van Hoeilaart heeft maandagavond een motie goedgekeurd waarmee De Lijn aangemaand wordt om haar dienstverlening in de druivengemeente te verbeteren. Daarnaast wil de gemeente dat de openbaarvervoermaatschappij ook beter communiceert met haar klanten.

“De voorbije maanden liet de dienstverlening van De Lijn immers te wensen over”, zegt gemeenteraadslid Roby Guns (Open Vld), die de motie agendeerde. “Busreizigers moeten soms een uur in de koude staan omdat bussen onaangekondigd niet komen opdagen.”

In oktober riep het gemeenteraadslid de getroffen reizigers al op om problemen bij De Lijn te melden. “Daaruit bleek dat heel wat mensen de dupe zijn van die slechte dienstverlening en daarom leek het me geschikt om een motie door de gemeenteraad te laten stemmen”, aldus nog Guns. “Daarin vragen we dat De Lijn beter communiceert wanneer bussen om een of andere reden afgeschaft worden. Dat gebeurde de voorbije maanden niet, waardoor tientallen reizigers meermaals nodeloos op een bus stonden te wachten. De app van De Lijn is in het kader van de communicatie al een verbetering, maar we vragen pushmeldingen voor specifieke lijnen en uren.”

Ook hoopt de gemeente via de motie dat er een betere afstemming komt tussen De Lijn en de NMBS. “Nu vertrekken heel wat bussen net wanneer er een trein het station van Groenendaal binnenrijdt. Door die uren beter op mekaar af te stemmen, bereik je veel meer potentiële klanten”, besluit Guns.

De motie werd unaniem goedgekeurd en zal door de gemeente aan De Lijn bezorgd worden.