Hoeilaart start met verdeling mondmaskers Robby Dierickx

14 mei 2020

In Hoeilaart trekken vrijwilligers eind deze week en komend weekend de straat op om mondmaskers te verdelen onder de inwoners. In totaal werden 20.000 exemplaren besteld.

De mondmaskers werden de voorbije dagen in zakken per straat gestoken. Alle inwoners vanaf 12 jaar krijgen de komende dagen een mondmasker in de brievenbus. Voor de verdeling ervan doet de gemeente een beroep op vrijwilligers die zich via Hoeilaart Helpt kandidaat hebben gesteld. Inwoners wordt gevraagd om hun brievenbus de komende dagen goed in de gaten te houden.