Hoeilaart krijgt binnen enkele weken gratis wijkbus naar centrum RDK

26 september 2019

10u38 0 Hoeilaart Binnen enkele weken rijdt de wijkbus in Hoeilaart voor het eerst uit. De bus zal de meer afgelegen wijken verbinden met het centrum zodat ook minder mobiele mensen gemakkelijker inkopen kunnen doen. Een ritje met de wijkbus is helemaal gratis. Het gaat om een proefproject dat na enkele maanden geëvalueerd zal worden.

Omdat niet alle wijken in Hoeilaart bediend worden door bussen van De Lijn is het voor sommige minder mobiele inwoners of Hoeilanders zonder wagen niet altijd even evident om naar het centrum van de gemeente te trekken. Daarom hadden alle partijen een wijkbus in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Een jaar na de verkiezingen keurde de gemeenteraad dat voorstel goed. “Binnen enkele weken vindt de eerste rit plaats”, aldus een trotse mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart). “De bus zal op woensdag, vrijdag en zaterdag in vier lussen door de gemeente rijden. Langs de routes worden verschillende vaste haltes voorzien en een ritje met de bus is gratis. Vanuit de wijken worden onder meer het Gemeenteplein, de woonzorgsite, het gemeentehuis en het treinstation Hoeilaart met de wijkbus bereikbaar. De woonzorgsite wordt door twee lussen bediend.”

De schepen benadrukt dat het nog om een proefproject gaat en dat het aantal gebruikers de komende weken geteld zal worden. “Binnen enkele maanden volgt een evaluatie en kunnen er nog aanpassingen doorgevoerd worden”, besluit Muyldermans.