Hoeilaart breidt coronaondersteuning voor verenigingen uit Robby Dierickx

17 september 2020

15u11 1 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft enkele maatregelen genomen om de verenigingen een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis. Zo komen er verschillende soorten subsidies en kunnen verenigingen gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur.

De Vlaamse overheid maakte een budget van 130.000 euro vrij om Hoeilaartse verenigingen te steunen in deze coronacrisis en het schepencollege levert een extra inspanning door dit bedrag te verdubbelen. Dat geld zal onder meer aangewend worden voor de werkingstoelagen voor de erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Die toelagen zullen gelijkaardig zijn aan de bedragen van 2019. Daarnaast komt er ook een impulssubsidie om verenigingen aan te zetten tot nieuwe initiatieven. Die subsidie moet hen ook bescherming bieden bij bestaande initiatieven. Er is een noodfonds opgericht voor verenigingen waarvan de toekomstige werking in het gevaar komt door de coronacrisis.

Daarnaast hoeven verenigingen geen huur, nutsvoorzieningen of basisondersteuning door medewerkers te betalen voor het seizoen 2020-2021 wanneer ze gebruik maken van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur. Ook kunnen ze gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst, die haar aanbod uitbreidt dankzij een extra investering. Er wordt eveneens coronamateriaal aangekocht voor verenigingen en infrastructuren.