Hard Blok Café verhuist naar cafetaria GC Felix Sohie Robby Dierickx

23 juli 2020

08u55 0 Hoeilaart Op maandag 3 augustus zwaaien de deuren van het Hard Blok Café in Hoeilaart open voor studenten met een tweede zit. Daar waar er in mei en juni nog in jeugdcentrum Koldam geblokt kon worden, verhuist het Hard Blok Café nu naar de cafetaria van gemeenschapscentrum Felix Sohie. Gezien de coronacrisis zijn er opnieuw strenge maatregelen.

Het Hard Blok Café is elke dag van 3 tot en met 28 augustus open van 8 tot 22 uur. Wie er in beperkte groep wil studeren, moet zich op voorhand inschrijven. Er wordt gewerkt met reservaties per week om de contactbubbels zo beperkt mogelijk te houden. Studenten moeten een mailtje sturen naar jeugd@hoeilaart.be en moeten hun naam, familienaam en telefoonnummer doorsturen. Elke vrijdag worden de studenten die worden toegelaten in de daaropvolgende week via een bevestigingsmail op de hoogte gebracht.

Nu het coronavirus aan een nieuwe opmars bezig is, worden strenge maatregelen genomen in de blokruimte. Alle richtlijnen en signalisaties worden aangebracht zodat de maatregelen duidelijk zijn voor iedereen en zodat ze ook goed opgevolgd kunnen worden.