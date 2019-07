Hanne Decoutere proeft eerste tafeldruiven van het seizoen DBS

12 juli 2019

16u35 0 Hoeilaart VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere heeft de eerste tafeldruiven van het seizoen geproefd én goed bevonden. Dat gebeurde naar aanleiding van de voorstelling van het project ‘Druiventro(t)s. Toerisme Vlaams-Brabant werkte, samen met de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Overijse, een seizoen vol ‘pittige activiteiten’ uit.

“Het seizoen van de tafeldruif loopt van augustus tot oktober”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “De Druiventrots-campagne zorgt voor de promotionele ondersteuning van unieke druiven belevingen. De mix van bruisende druivenfeesten afgewisseld met intiemere serreconcerten en smakelijke proeverijen zijn het ideale recept voor een geslaagde zomer. Tot ver buiten de provinciegrenzen prikkelen we de toeristen om al wandelend of fietsend van het rijkelijke aanbod in dit stukje Groene Gordel te komen genieten.”

De voorstelling vond plaats bij druivenbedrijf Van Camp in de Joseph Kumpsstraat. “Echte topproducten zijn meestal seizoensproducten. En zo wordt er ook elk jaar vol ongeduld uitgekeken naar de eerste knip van de Belgische druiven uit de Druivenstreek, iets om terecht trots op te zijn”, zegt Pieter Muyldermans, schepen van cultuur van Hoeilaart.

Hanne Decoutere, presentator van het VRTNieuws en inwoonster van Hoeilaart, kreeg dit jaar de eer om de eerste druiven te proeven. “Overheerlijk”, klonk het overtuigd.