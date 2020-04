Handelaars krijgen webshop cadeau van Hoeilaartse schepen Robby Dierickx

28 april 2020

10u20 3 Hoeilaart Nu het voor handelszaken- en horeca-uitbaters moeilijk overleven is in deze coronacrisis heeft Hoeilaarts schepen voor Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld) een webshop opgericht waarop inwoners cadeaubonnen bij de lokale handelaars kunnen kopen. Op de website staat ook een overzicht van welke horecazaken afhaalgerechten serveren.

“In je eigen gemeente winkelen is in deze periode heel belangrijk”, zegt schepen Joris Pijpen. Daarom wil de schepen de handelaars een handje helpen en lanceerde hij een webshop waarop alle Hoeilaartse handelszaken cadeaubonnen verkopen. “Die cadeaubonnen kunnen inwoners later besteden bij hun favoriete handelaar wanneer die de deuren weer mag openen”, aldus Joris Pijpen. “De webshop zal zeker van pas komen nu de handelaars ook de aankopen voor Moederdag (zondag 10 mei) mislopen, aangezien de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat alle winkels slechts vanaf 11 mei de deuren mogen openen.”

Thuis afprinten

Inwoners kunnen waardebonnen van 10, 25, 50 of 100 euro kopen bij hun favoriete handelaar. Zodra de betaling doorgevoerd wordt, krijgt de betrokken handelszaak het geld doorgestort. De koper kan de bon thuis afprinten en later gebruiken in de winkels.

Het initiatief van de schepen komt er omdat hij zelf ook ondernemer is en omdat hij het belangrijk vindt om solidair te zijn met medeondernemers. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat inwoners massaal cadeaubonnen aankopen”, besluit hij. Op de website staat ook een overzicht van bij welke restaurants eten afgehaald kan worden en waar er online gewinkeld kan worden.