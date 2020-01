Grote zoekactie naar drie mogelijke inbrekers in Hoeilaart Robby Dierickx

14 januari 2020

17u31 0

In het centrum van Hoeilaart heeft de politie dinsdagmiddag een grote zoekactie naar drie mogelijke inbrekers gehouden. Via het buurtinformatienetwerk werden ook de inwoners opgeroepen uit te kijken naar drie jongeren met een rugzak. Zij werden op Vlaanderveld gespot en trokken nadien onder meer naar de Begonialaan. De politie zette ook een helikopter in. Het is momenteel nog onduidelijk of de drie gevat konden worden.