Grote zoekactie naar drie mogelijke inbrekers in Hoeilaart zonder resultaat afgebroken Robby Dierickx

14 januari 2020

17u31 8

In het centrum van Hoeilaart heeft de politie dinsdagmiddag een grote zoekactie naar drie mogelijke inbrekers gehouden. De politie werd verwittigd door een inwoner van de druivengemeente. Uiteindelijk bleek dat er één inbraak gepleegd werd en dat er ook twee inbraakpogingen waren. “We hebben een grote zoekactie met zes ploegen gehouden en kregen ook de hulp van de helikopter van de federale politie”, zegt Sebastien Verbeke, korpschef van politiezone Druivenstreek. “We vroegen ook de assistentie van een speurhond, maar die was jammer genoeg niet beschikbaar.”

Via het buurtinformatienetwerk werden ook de inwoners opgeroepen uit te kijken naar drie jongeren met een rugzak. Zij werden op Vlaanderveld gespot en trokken nadien onder meer naar de Begonialaan. “Uiteindelijk hebben we de zoekactie zonder resultaat moeten afbreken", aldus nog Verbeke. “We zullen het onderzoek nu via getuigenissen en sporenanalyse voort zetten.”