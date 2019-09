Groenendaalsesteenweg zeker week dicht door scheur in wegdek RDK

02 september 2019

De Groenendaalsesteenweg in Hoeilaart is sinds maandagochtend volledig afgesloten tussen de Marcel Félicéstraat en de Kerkstraat. Aanleiding is een scheur in het wegdek. Om te achterhalen wat de exacte oorzaak is, moet de steenweg opengebroken worden. Daardoor kan het autoverkeer er niet meer door. Werfverkeer en hulpdiensten kunnen wel nog over de steenweg rijden. Er geldt in de werfzone ook een parkeerverbod. Fietsers en voetgangers blijven wel toegelaten.

De woonzorgsite en de woningen die tussen de Kerkstraat en de Jules Delcordestraat liggen, zijn bereikbaar met de wagen via de Jules Delcordestraat en het Dumbergplein. Verwacht wordt dat de werken eind deze week klaar zullen zijn.