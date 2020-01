Groenendaalsesteenweg dinsdag of woensdag parkeervrij wegens uitzonderlijk transport Robby Dierickx

Op de woonzorgsite Dumberg in Hoeilaart wordt momenteel het nieuwe kinderdagverblijf gebouwd. Volgende week worden de funderingspalen geplaatst en voor die werken moet een paalmachine aangevoerd worden. Dat zal – afhankelijk van de weersomstandigheden – op dinsdag of woensdag gebeuren. Voor dit uitzonderlijk transport is het echter noodzakelijk om de Groenendaalsesteenweg tussen 7 en 17 uur parkeervrij te houden. Op welke dag dat zal gebeuren, zal de gemeente begin volgende week communiceren. De plaatsing van de funderingspalen zal vermoedelijk een week in beslag nemen, waardoor er rond dinsdag 21 of woensdag 22 januari opnieuw een parkeerverbod ingesteld zal worden om de machine op te halen. Ook hierover zal later nog gecommuniceerd worden.