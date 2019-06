Groene Dal neemt voor tweede keer deel aan Rode Neuzen Dag Robby Dierickx

19 juni 2019

16u03 2 Hoeilaart Basisschool Groene Dal in Hoeilaart neemt volgend schooljaar voor de tweede opeenvolgende keer deel aan de Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren ligt de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren.

“Dit schooljaar verkochten we voor het eerst rode neuzen en die actie was een succes”, zegt meester Dimi, die de actie coördineert. “Daarom en ook omdat we vinden dat zo’n actie zinvol is om de aandacht te vestigen op kinderen die met problemen kampen, hebben we beslist om ook volgend schooljaar deel te nemen aan de Rode Neuzen Dag. Wat we juist gaan doen, is nog niet duidelijk. Wel zullen we al zeker opnieuw rode neuzen verkopen.”

De school hoopt met de opbrengst van dit en volgend schooljaar rustplekken te kunnen creëren op de drie speelplaatsen en een klaslokaal in te richten tot gevoelensplekje. Daar kunnen de kinderen over hun gevoelens praten. Mogelijk wordt ook een psycholoog ingeschakeld om leerkrachten te informeren hoe ze problemen bij kinderen kunnen ontdekken en hoe ze hierop moeten anticiperen.