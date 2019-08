Gezocht: naam voor vernieuwd sport- en jeugdcentrum RDK

29 augustus 2019

16u25 0 Hoeilaart Hoeilanders kunnen nog tot en met 8 september een nieuwe naam voor het vernieuwde sport- en jeugdcentrum Koldam kiezen. Na een eerste ronde blijven nog vier namen over.

’t Speelveld, De Doender, De Sprint of Koldam: dat zijn de vier namen die momenteel nog op tafel liggen. Hoeilanders kunnen sinds begin deze week hun stem uitbrengen en kunnen dat nog tot en met zondag 8 september doen. Het online formulier kan ingevuld worden via hoeilaart.be/naam-kiezen of via de Hoeilaart-app. Papieren stemformulieren zijn dan weer beschikbaar aan de balies van de gemeentediensten en het woonzorgcentrum.