Gevaarlijke parkeerplaatsen in Raymond Lauwersstraat geschrapt RDK

27 juni 2019

15u35 0 Hoeilaart In de Raymond Lauwersstraat in Hoeilaart heeft het gemeentebestuur drie parkeerplaatsen gesupprimeerd. De parkeerplaatsen zorgden voor een gevaarlijke situatie.

Het gaat om drie parkeervakken in de bocht net voor de Victor Marchandstraat. Omdat er in de bocht geparkeerd mocht worden, merkten automobilisten de fietsers die in de tegengestelde richting in de Raymond Lauwersstraat reden te laat op. Dat leidde tot hachelijke situaties. Op de drie afgelijnde parkeerplaatsen werd eind april een parkeerverbod ingesteld. Na advies van de Mobiliteitsraad werd beslist om de parkeerplaatsen definitief te schrappen.