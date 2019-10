Gemeenteraadslid roept ‘slachtoffers’ van vertragingen of afschaffingen De Lijn op om problemen aan vervoersmaatschappij te melden RDK

17 oktober 2019

15u45 0 Hoeilaart Hoeilaarts gemeenteraadslid Roby Guns is de onbetrouwbaarheid van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn beu. Hij zag de betrouwbaarheid de voorbije twintig jaar naar eigen zeggen achteruit gaan. “Ik roep iedereen die problemen heeft op om dit te melden aan De Lijn, zodat de Hoeilaartse problemen meetbaar zijn in de hoofdzetel.”

“Ik neem zelf al sinds ik in het middelbaar zat de bus richting Brussel en die voorbije bijna twintig jaar ging het van kwaad naar erger”, aldus Open Vld-gemeenteraadslid Roby Guns. “De betrouwbaarheid ging zienderogen achteruit. De voorbije weken reden de bussen zelfs elke dag met vertraging. Dinsdag was er zelfs een vertraging van een halfuur.”

Om die reden plaatste Roby een oproep op Facebook om alle problemen te melden. “Het resultaat bewees dat er op nagenoeg alle lijnen in Hoeilaart problemen zijn”, aldus het gemeenteraadslid nog. “Lijnen 343, 345, 830, 395: allemaal kampen ze met herhaaldelijke vertragingen. Onze inwoners hebben recht op zekerheid wanneer ze de bus nemen. Meer dan een halfuur wachten is echt onaanvaardbaar.”

Roby Guns bundelde alle meldingen via sociale media en zal er op de eerstvolgende gemeenteraad in Hoeilaart een punt van maken zodat het schepencollege ermee naar De Lijn kan trekken. “Voorts roep ik iedereen ook op om telkens bij problemen een officiële melding te maken bij de vervoersmaatschappij. Doen we dat niet, dan zijn de problemen van Hoeilaart niet meetbaar in de hoofdzetel van De Lijn.”