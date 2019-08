Gemeentehuis nu ook definitief beschermd Robby Dierickx

13 augustus 2019

11u07 0 Hoeilaart Het kasteel in het Jan van Ruusbroeckpark waarin het gemeentehuis van Hoeilaart onderdak heeft, is definitief beschermd. Dat heeft uittredend Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beslist.

In februari dit jaar besloot de minister het kasteel, dat in 1858 gebouwd werd in opdracht van Joseph-Louis de Man d’Hobruge, voorlopig te beschermen. Nu krijgt het kasteel dat in een pittoresk-romantische vroege neogotische stijl gebouwd werd door de Antwerpse architect Joseph Claes ook een definitieve bescherming.

“Het pand wordt beschermd omwille van zijn architecturale, historische en artistieke waarde”, verduidelijkt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners is representatief voor de maatschappelijke ontwikkelingen tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, waarbij de adel haar status en positie probeerde te bevestigen als de machthebbers in een postrevolutionaire maatschappij. Zij benadrukten hun sociale status onder meer in hun woonvormen, veruitwendigd in de bouw van landhuizen en kastelen.”

Vandaag hebben heel wat gemeentelijke diensten onderdak in het kasteel in het Jan van Ruusbroecpark.