Gemeentehuis eindelijk rolstoeltoegankelijk: gemeenteraden keren terug naar kasteel Robby Dierickx

31 december 2019

15u43 0 Hoeilaart In het voorjaar kunnen de gemeenteraden terugkeren naar het gemeentehuis in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart. Naast de trappen van het kasteel werd de voorbije dagen een rolstoellift geplaatst. De gemeenteraden verhuisden in januari naar GC Felix Sohie omdat rolstoelgebruiker Jo Portois (CD&V) het gemeentehuis niet binnen kon.

“De rolstoellift is inmiddels volledig geplaatst”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Volgende week moet de lift nog gekeurd worden, waarna we ze in gebruik kunnen nemen. Er moet wel nog een klein deel van de afsluiting bovenaan het platform geplaatst worden, maar in afwachting ervan kunnen rolstoelgebruikers de lift wel al gebruiken.”

Nu het kasteel rolstoeltoegankelijk is, kunnen ook de gemeenteraden terugkeren naar het gemeentehuis. Sinds januari vinden die namelijk plaats in gemeenschapscentrum Felix Sohie. Met Jo Portois telt de gemeenteraad na de verkiezingen van vorig jaar immers een rolstoelgebruiker. Aangezien hij het kasteel niet binnen kon, verhuisden de gemeenteraden naar Felix Sohie. “Maar in het voorjaar keren we terug naar het gemeentehuis in het park”, aldus nog burgemeester Vandenput. “Er zal ook niet meubilair voor de raadszaal komen, want de huidige meubels zijn wat afgeleefd.”